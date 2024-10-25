Автомногоборье ​«Осенние виражи – 2024» в Псковском районе переносится с 27 октября на 16 ноября

10:49, 25 октября 2024, ПАИ

Финальный этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Осенние виражи – 2024» переносится с 27 октября на 16 ноября. Он пройдет с 8:00 до 17:00. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На этот период вводится временное прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге регионального значения Солоново – Хотицы в Псковском районе.

Ограничение будет действовать на участке от автомобильной дороги Псков – Писковичи – Муровицы (от улицы Радонежской в деревне Хотицы) до транспортной развязки автомобильной дороги Северный обход Пскова (2-й пусковой комплекс).