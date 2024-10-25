Итоги 27-й сессии Псковской гордумы подвёл Алексей Форш

12:31, 25 октября 2024, ПАИ

Итоги очередной, 27-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва подвёл депутат Алексей Форш в беседе с корреспондентом ПАИ.

«На сегодняшней очередной сессии с коллегами рассмотрели внесение изменений в бюджет Пскова с учётом писем администрации города и приняли положительные решения», – отметил Алексей Форш.

Кроме того, в связи с тем, что Иван Мешков избрался главой Гдовского района, в состав комитета по социальной политике и в депутатскую фракцию вошла депутат Анна Дмитриева.

«Также коллеги оказали мне большую честь и внесли мою кандидатуру на голосование в комиссию по депутатской этике и согласовали меня как зампредседателя. Буду стараться с усердием исполнять возложенные на меня обязанности», – подчеркнул Алексей Форш.

Помимо этого, в Пскове появятся ещё семь ТОС. Депутаты поддержали эту инициативу, пояснил депутат.

«На сегодняшний день у нас в Пскове получается около 70 ТОС. Это замечательное событие, которое показывает, что люди поверили в эту историю. Меня радует, что динамика в этом есть. Радует, что и финансирование в этом году увеличено. Надеюсь, что все задуманные планы у наших местных жителей сохранятся и будут иметь продолжение», – заключил он.