Семь новых ТОС появится в Пскове
Ещё семь новых территориальных общественных самоуправлений появятся в Пскове. Границы территорий, где будут созданы новые ТОС, утвердили депутаты Псковской городской Думы на очередной, 27-й сессии в пятницу, 25 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
В частности, в городе появятся ТОС «Пожигово», «Техническая, 8», «Рокоссовского, 11», «Рижский, 60а», «Октябрьский, 12 – 14», «Юбилейная, 69» и «Рижский, 58».
Ранее сообщалось, что 13 млн рублей выделили по итогам городского и областного конкурсов на реализацию 35 проектов ТОС Пскова.
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