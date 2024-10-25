Семь новых ТОС появится в Пскове

10:34, 25 октября 2024, ПАИ

Ещё семь новых территориальных общественных самоуправлений появятся в Пскове. Границы территорий, где будут созданы новые ТОС, утвердили депутаты Псковской городской Думы на очередной, 27-й сессии в пятницу, 25 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, в городе появятся ТОС «Пожигово», «Техническая, 8», «Рокоссовского, 11», «Рижский, 60а», «Октябрьский, 12 – 14», «Юбилейная, 69» и «Рижский, 58».

Ранее сообщалось, что 13 млн рублей выделили по итогам городского и областного конкурсов на реализацию 35 проектов ТОС Пскова.