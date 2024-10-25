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Общество

Чем опасна шторка для ванной, рассказала биотехнолог

Шторка в ванной является благоприятным местом для развития бактерий, которые могут вызывать различные заболевания. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Марию Золотареву.

Она рассказала, что влажная и тёплая среда создаёт условия для размножения различных микроорганизмов. Поскольку люди редко стирают и проветривают шторку в ванной, бактерии могут накапливаться на её поверхности. Из-за этого люди с низким иммунитетом могут страдать различными инфекционными заболеваниями, подчеркнула она.

Также эксперт порекомендовала не оставлять косметику и средства для ухода за кожей в ванной комнате, особенно кисти. Бактерии будут активно размножаться на поверхности ёмкостей и кистей, что может привести к высыпаниям и проблемам со здоровьем.

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