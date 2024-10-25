Предстоящий хореографический Максимовский фестиваль обсуждают в медиацентре ПАИ

12:07, 25 октября 2024, ПАИ

Пресс-конференция о предстоящем региональном фестивале хореографического искусства, посвящённом творчеству известного в Псковской области хореографа и педагога Владимира Максимова, проходит в медиацентре ПАИ в пятницу, 25 октября.

На вопросы журналистов отвечают руководитель заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры» Ирина Казимир (Псков), председатель общественного совета при комитете по культуре Псковской области Сергей Коротков, директор Дома офицеров Пскова Александр Царкозенко и заслуженный артист России, преподаватель народно-сценического танца Алексей Рубцов (Кострома).

В рамках фестиваля в ноябре пройдут мастер-классы, конкурс хореографических коллективов Псковской области и вечер, посвящённый творчеству Владимира Максимова. В фестивале планируется участие более 400 танцоров. Мероприятия фестиваля будут открыты для свободного посещения зрителей. Творческий проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.