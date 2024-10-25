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Общество

На сессии депутаты внесли изменения в бюджет и изменили состав комитетов ПГД

На сессии Псковской городской Думы депутаты внесли изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы бюджета на 2024 год увеличиваются на 397,5 млн рублей, на ту же сумму изменяется расходная часть бюджета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

В частности, выделяется больше средств на развитие и совершенствование института добровольных народных дружин, организацию питания в школах, капремонт и ремонт дворов и проездов, благоустройство отдельных дворов и общественных территорий.

Приняты изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», а также в порядок разработки и принятия плана благоустройства и озеленения территории муниципалитета.

Депутат городской Думы по округу № 3 Иван Мешков исключен из состава бюджетного и земельного комитетов и комиссии по регламенту и депутатской этике в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ПГД и избранием его главой Гдовского района.

В состав социального комитета включена депутат по округу № 5 Анна Дмитриева, в состав комиссии по регламенту и депутатской этике – депутат по единому избирательному округу Алексей Форш.

Установлены границы территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Пожигово», «Техническая, 8», «Рокоссовского, 11», «Рижский, 60а», «Октябрьский, 12 – 14», «Юбилейная, 69» и «Рижский, 58».

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