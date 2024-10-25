Псковские футболисты выиграли бронзу суперфинала Всероссийского турнира «Кожаный мяч»

12:39, 25 октября 2024, ПАИ

Псковские футболисты, воспитанники спортшколы «Стрела» 2010 года рождения выиграли бронзу суперфинала Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», которые прошли в Смоленске. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Стрела».

В суперфинале встретились четыре команды из Пскова, Смоленска, Севастополя и Луганска. «Стрела» обыграла команду ЛВУФК из Луганска со счётом 2:0, но уступила спортшколе из Севастополя – 3:4 и спортшколе ЦСКА из Смоленска – 1:3.

Тренирует команду Сергей Коркунов. Лучшим нападающим турнира признали псковича Дмитрия Позднякова, а лучшим игроком команды – Максима Фёдорова.

Отметим, что «Стрела» также участвовала в суперфинале «Кожаного мяча» в возрастной группе до 2011 года рождения. Псковичи заняли четвёртое место – лучшим защитником турнира признали Матвея Сысоева, а лучшим игроком команды стал Дмитрий Борунов.

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