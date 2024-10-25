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Псковские футболисты выиграли бронзу суперфинала Всероссийского турнира «Кожаный мяч»

Псковские футболисты, воспитанники спортшколы «Стрела» 2010 года рождения выиграли бронзу суперфинала Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», которые прошли в Смоленске. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Стрела».

Фото здесь и далее: спортшкола «Стрела»

В суперфинале встретились четыре команды из Пскова, Смоленска, Севастополя и Луганска. «Стрела» обыграла команду ЛВУФК из Луганска со счётом 2:0, но уступила спортшколе из Севастополя – 3:4 и спортшколе ЦСКА из Смоленска – 1:3.

Лучшим нападающим турнира стал Дмитрий Поздняков

Тренирует команду Сергей Коркунов. Лучшим нападающим турнира признали псковича Дмитрия Позднякова, а лучшим игроком команды – Максима Фёдорова.

Отметим, что «Стрела» также участвовала в суперфинале «Кожаного мяча» в возрастной группе до 2011 года рождения. Псковичи заняли четвёртое место – лучшим защитником турнира признали Матвея Сысоева, а лучшим игроком команды стал Дмитрий Борунов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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