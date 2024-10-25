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Экономика

О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах

С работой крупнейшего по объёму выпускаемой продукции рыбоконсервного завода на Северо-Западе, планах его развития и проблемах бизнеса ознакомились депутаты областного Собрания в ходе поездки в Псковский район. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • О планах развития крупнейшего на Северо-Западе производства рыбных консервов узнали депутаты в Щиглицах
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Щиглицкий рыбзавод, основанный ещё в довоенное время, пережил несколько этапов: был филиалом рыболовецкого колхоза-миллионера имени Залита и коптил рыбу, выловленную на Талабских островах, в 1986 году здесь был построен консервный цех, со временем пришедший в упадок, в 2003 году пришёл частный инвестор, создавший новое современное производство.

Сегодня предприятие в Щиглицах, на котором работают 370 человек, выпускает более 60 млн банок консервов в год, перерабатывая ежемесячно 1 250 тонн рыбы. 50% сырья закупают в России, оставшуюся часть поставляют из Китая, Омана, Эквадора, Вьетнама и других государств.

«Мы постоянно наращиваем ассортимент и объёмы, и самое главное, что впереди перспектива развития – мы планируем большое строительство. Сейчас заканчиваем проектирование комплекса строений, которые будут включать новый большой шпротный цех, склад готовой продукции и новый холодильник», – рассказал о планах предприятия директор ООО «Балт-Фиш плюс» Сергей Мамонтов, признав, что в современных экономических реалиях сделать это оказалось сложнее, чем предполагалось изначально.

По словам специалиста, расширять производство планировали на заёмные средства в рамках промышленной ипотеки под 5%, но получили отказ.

«Мы не относимся к категории сельхозпроизводителей, потому что у нас нет своей рыбодобычи, не попадаем под программу поддержки малого и среднего бизнеса, потому что количество сотрудников превышает 250 человек, и на нас не распространяется программа Минпромторга как на предприятие пищевой промышленности», – озвучила существующие проблемы учредитель компании Елена Березовская.

Спикер регионального парламента Александр Котов отметил, что решение этих вопросов не относится к полномочиям областного Собрания, но у депутатов есть возможность озвучивать проблемы местных производителей на федеральном уровне и выходить с законодательными инициативами, направленными на поддержку бизнеса, готового развивать производство.

«Я всегда подчёркиваю – когда увеличивается областной бюджет, он увеличивается не только за счёт поступления федеральных средств по разным программам, но и в том числе благодаря увеличению собственных доходов. А это вот такие предприятия. И это не только бизнес, но применительно к этому производству – продовольственная безопасность страны, а для нас – возможность получить дополнительны доходы в бюджет, тем самым увеличив возможности развития социальной инфраструктуры региона. Это очень связанные между собой вещи», – прокомментировал итоги поездки председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

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