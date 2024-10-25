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Общество

По трём улицам в Пскове временно перекроют движение

По трём улицам в Пскове временно перекроют движение, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: ПАИ

С 28 по 30 октября для работ по строительству инженерных сетей водоснабжения будет перекрыто движение по Тракторному переулку в районе дома № 5. Для объезда следует использовать улицы Временную и Торфяную.

Также с 28 по 31 октября для проведения дорожных работ будут перекрыты две полосы движения по улице Чудской в районе зданий № 8а и № 5.

Кроме того, 29 октября с 9:00 до 14:00 будет закрыто движение на участке Хлебного проезда в районе дома № 2 в Милевском переулке.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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