Современная техника помогает аграриям расти и развивать сельское хозяйство региона

15:33, 25 октября 2024, ПАИ

О помощниках, необходимых для развития предприятия, перспективах и планах – в интервью с директором печорского сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрорезерв» Александром Громовым.

– Как вы решили заняться аграрным делом?

– Как-то неожиданно для себя, уже взрослым человеком в 2012 году я пришёл в сельское хозяйство. И это дело меня затянуло. Так из крестьянско-фермерского хозяйства, ориентированного на розничную продажу сельхозпродукции, дело выросло до сотрудничества с крупными контрагентами.

В 2017 году было организовано предприятие ООО «Агрорезерв» в его текущем виде. Хотя мы и не перестаем развиваться и расти.

– А чем занимается предприятие?

– Основной вид деятельности у нас растениеводство. Мы выращиваем зерновые, рапс и картофель. Рапс идёт на экспорт. А картофель мы выращиваем чипсовый по контракту с федеральным брендом чипсов. Пшеницу выращиваем кормовую, сотрудничаем с местными предприятиями, в частности с местной птицефабрикой. Сейчас порядка 1300 гектаров посевной площади, и каждый год мы вводим в оборот залежные земли.

– Что позволят вашему предприятию расти из года в год?

– Техника. Знаете, сейчас такое время, что с появлением «умных технологий» и техника меняется существенно. Поэтому это даже хорошо, что механизаторы без комфортных и функциональных машин с электронными системами уже и работать не хотят. Приходится обновлять парк техники под современные реалии, обучать сотрудников на ней работать. Всё это в совокупности даёт базу для роста. Ну, и финансовый вопрос не маловажен.

– Финансовый вопрос?

– Конечно, нужно понимать, что начинающему фермеру, который пусть даже и знает, как вырастить и куда продать свой продукт, нужны средства для приобретения техники. И возможность брать технику в лизинг немало поспособствовала развитию хозяйства.

Можно сказать, что проект производителя техники Ростсельмаш и Росагролизинга – это тот проект, который позволил хозяйству расшириться.

– А как давно вы сотрудничаете с Ростсельмашем?

– Ростсельмаш в принципе всегда был у нас на слуху. В 2014 году мы съездили на производство. Сразу купили зерноуборочный комбайн ACROS 580. Через три года хозяйство подросло – купили второй ACROS 595 Plus. С комбайнами у нас все сложилось отлично, и вот, в начале этого года, мы решили приобрести мощный трактор на 430 л. с. – Ростсельмаш 2400.

– Довольны приобретением?

– Да, это мощная техника, которая позволяет повышать производительность труда. Меньше человеческих затрат, больше объём выполненных работ. Он у нас только с мая работает, но он у нас в этом году много новых земель ввёл. Рапс засеял. Все лето проработал, и сейчас с бороной тоже производства Ростсельмаш серии DV занимается почвооподготовкой после картофеля.

– А трактористы машиной довольны?

– Довольны. Как раз в мае официальный дилер Ростсельмаш «Еврохимсервис» проводил у нас демопоказ трактора для других хозяйств области, и наш механизатор демонстрировал возможности трактора в поле. Ранее он работал на другом, тоже мощном тракторе. Поработал, довольный вышел из машины, говорит, кабина суперкомфортная, хочу на этом тракторе работать.

– А кроме комфорта, какие особенности у этой машины? Она соответствует, как вы сказали, реалиям времени?

– В машине стоит система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0. Очень удобная, сразу видно, «что» и «где» делалось трактором. С системой автовождения не надо следить за параллельностью проходов, все происходит автоматически. Соответственно, возрастает производительность труда, прямая экономия получается. Да и для тракториста вещь интуитивно понятная, всё на сенсорном экране видно.

– А как техника в обслуживании. Сами справляетесь?

– Любая техника – сложный механизм, за которым нужно следить. Ежедневное обслуживание проводит механизатор перед работой. Кстати, один из плюсов машины – это небольшое количество точек смазки и хороший доступ к ним. Техническое обслуживание плановое мы проводим у официалов. Да и в целом с компанией Еврохимсервис уже давно по комбайнам работаем, знаем, что ребята надёжные, понимают, что такое сезон, в случае чего приедут максимально быстро.

– Как оцениваете результаты текущего сезона?

– В целом год даже превзошёл наши ожидания. Несмотря на погодные условия, которые в этом году были довольно тяжёлыми для нас, мы получили неплохой урожай зерновых. При том, что цены на зерно хорошие, мы очень довольны. По картофелю тоже всё хорошо.

– На будущий год продолжите расти?

– Ну как расти. Развиваться. Сейчас у нас нет планов увеличения обрабатываемой территории. Планы скорее по увеличению качества продукции. Завершаем элеваторный проект по зерну. По картофелю тоже по улучшению условий хранения впереди ещё много работы.

– А парк техники будете обновлять, может уже какие-то планы есть?

– Конкретно сейчас не скажу. Общаемся с производителями, ездим на выставки, смотрим, что появляется на рынке. В начале месяца вот на Агросалоне удалось побывать. Были и на стенде Ростсельмаш. Много интересного. Правда, не хватает тракторов мощностью 200-300 л. с. Надеемся, что у нас появятся в обозримом будущем достойные трактора такого класса. Технику, конечно, что-то обновлять будем.

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