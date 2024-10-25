Количество выданных микрозаймов в России сократилось на 6,4%
Количество выданных микрозаймов в сентябре сократилось на 6,4% по сравнению с августом, и на 3,4% в годовом выражении. Так, количество выданных кредитов до 30 тысяч рублей в первый месяц нынешнего года составило 2,79 миллиона рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.
Объём выданных микрозаймов в сентябре 2024 года сократился на 1,9 миллиарда рублей по сравнению с августом 2023 года.
«После относительно стабильной выдачи летом, в сентябре количество выданных микрозаймов «упало» до минимальных значений за последние полтора года», – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Снижение процента выдачи микрозаймов эксперт связывает с уменьшением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам и введением лимитов в части долговой нагрузки в прошлом году.
Напомним, что Банк России введёт правило одного займа в микрофинансовых организациях, согласно которому россияне смогут получить только один заём и только в одни руки. Запрет будет распространяться на дорогие займы в организациях по выдаче микрозаймов.
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