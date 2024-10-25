Россияне рассказали, какая профессия делает их счастливыми

14:20, 25 октября 2024, ПАИ

Самыми счастливыми сотрудниками оказались представители телекома и IT (35,2 %) ретейла и e-commerce (12,2 %), а также услуг для бизнеса (13,9 %), пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования HR-холдинга Ventra.

49 % опрошенных признались, что им нравится их работа. Причём влияют на это взаимоотношения с коллективом, график работы, интерес к профессиональной сфере и возможность продвинуться по карьерной лестнице.

Самыми несчастливыми оказались работники финансовой сферы (22,7 %). Причиной этого они назвали переработки и уровень зарплаты.

Ранее стала известна самая дружелюбная профессия.