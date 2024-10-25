Коечный фонд увеличился в Псковской областной больнице
На 15 коек увеличился фонд Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
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Фото: Псковская областная клиническая больница
«Завершился ремонт в бывшем отделении обсервации рядом с отделением общей хирургии, и палаты готовы принять пациентов. Каждая палата оборудована всем необходимым для комфортного пребывания: раковины, кнопки вызова персонала, индивидуальное освещение, кондиционеры, телевизоры», – отметили в больнице.
Большое интервью с главврачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панфёровым читайте по ссылке.
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