Коечный фонд увеличился в Псковской областной больнице

15:12, 25 октября 2024, ПАИ

На 15 коек увеличился фонд Псковской областной клинической больницы, сообщили ПАИ в медучреждении.



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница



Фото: Псковская областная клиническая больница







«Завершился ремонт в бывшем отделении обсервации рядом с отделением общей хирургии, и палаты готовы принять пациентов. Каждая палата оборудована всем необходимым для комфортного пребывания: раковины, кнопки вызова персонала, индивидуальное освещение, кондиционеры, телевизоры», – отметили в больнице.