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Культура

Открыта продажа билетов на «Ночь искусств» 2024 в Псковском музее

3 ноября с 18:00 до 22:00 в Псковском музее-заповеднике пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году она будет приурочена ко Дню народного единства и пройдет под девизом «Россия объединяет». Билеты уже в продаже, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.


В Картинной галерее для гостей подготовили тематические экскурсии, посвященные художественным объединениям эпохи Серебряного века, а также «наивным» художникам Псковской земли. Второй год подряд посетители смогут попробовать новый формат и побывать на арт-медиации. Она познакомит с творчеством художников-шестидесятников.

В Поганкиных палатах будут проводить экскурсии по выставкам «Его величество фарфор» и «Город Торопец Псковской губернии» (к 950-летию города Торопец)». Также гости рассмотрят «Убранство палат белокаменных» в кабинете купца Поганкина и узнают о Музее Псковского археологического общества.

Комплекс «Палаты у Сокольей башни» с музейной мастерской станет главной точкой притяжения семей с детьми. Для посетителей в этот день будут работать интерактивные площадки и историческая игротека. На протяжении всего мероприятия будет доступен детский кинозал.

«Ночь искусств» не обойдется без музыкальных сюрпризов. В рамках акции выступит инструментальный квартет солистов Псковской областной филармонии «Классика», а солистка кавер-группы Radio-band Юлия Дмитриева представит акустический сет в парадном зале Картинной галереи.

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