Кинологи показали себежским школьникам работу служебных собак
Мастер-класс показали студенты-кинологи Идрицкого колледжа и их питомцы себежским девятиклассникам, пишет газета «Призыв».
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Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова
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Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова
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Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова
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Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова
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Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова
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Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова
Под руководством наставника Натальи Абрамовой девятиклассники Идрицкой средней школы посетили городок для содержания собак. Студенты колледжа продемонстрировали правила проведения ежедневного ухода за животными, а также школьникам предоставили возможность попробовать себя в качестве дрессировщика служебных собак.
«Профессия кинолога требует терпения, наблюдательности, умения находить подход к каждому питомцу», – отметила наставник Наталья Абрамова.
Встреча состоялась в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее».
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