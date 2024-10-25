Кинологи показали себежским школьникам работу служебных собак

15:14, 25 октября 2024, ПАИ

Мастер-класс показали студенты-кинологи Идрицкого колледжа и их питомцы себежским девятиклассникам, пишет газета «Призыв».



Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова



Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова



Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова



Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова



Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова



Фото: Фото здесь и далее: Елена Тарасова











Под руководством наставника Натальи Абрамовой девятиклассники Идрицкой средней школы посетили городок для содержания собак. Студенты колледжа продемонстрировали правила проведения ежедневного ухода за животными, а также школьникам предоставили возможность попробовать себя в качестве дрессировщика служебных собак.

«Профессия кинолога требует терпения, наблюдательности, умения находить подход к каждому питомцу», – отметила наставник Наталья Абрамова.

Встреча состоялась в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее».