Память 68 бойцов Великой Отечественной войны увековечили в Гдовском районе

16:07, 25 октября 2024, ПАИ

Память 68 бойцов Великой Отечественной войны увековечили недалеко от посёлка Ямм в Гдовском районе, пишет газета «Гдовская заря».

Сегодня, 25 октября, в муниципалитете открыли памятные плиты с именами героев Великой Отечественной войны.

«Кропотливая работа команды поискового отряда «Неизвестный солдат» позволила узнать имена 68 героев, которые в годы Великой Отечественной войны приближали долгожданную победу над немецко-фашистскими захватчиками», – отметил глава Гдовского района Иван Мешков.

Памятный митинг, состоявшийся на поле памяти, собрал людей, жителей муниципалитета и родных бойцов.

Поиски тел бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, продолжаются.