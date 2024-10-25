Память 68 бойцов Великой Отечественной войны увековечили в Гдовском районе
Память 68 бойцов Великой Отечественной войны увековечили недалеко от посёлка Ямм в Гдовском районе, пишет газета «Гдовская заря».
Сегодня, 25 октября, в муниципалитете открыли памятные плиты с именами героев Великой Отечественной войны.
«Кропотливая работа команды поискового отряда «Неизвестный солдат» позволила узнать имена 68 героев, которые в годы Великой Отечественной войны приближали долгожданную победу над немецко-фашистскими захватчиками», – отметил глава Гдовского района Иван Мешков.
Памятный митинг, состоявшийся на поле памяти, собрал людей, жителей муниципалитета и родных бойцов.
Поиски тел бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, продолжаются.
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