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Мост через реку Лосьма в Себежском районе ввели в эксплуатацию после ремонта

Мост через реку Лосьма (Веть) в Себежском районе ввели в эксплуатацию после капремонта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Мост через реку Лосьма в Себежском районе ввели в эксплуатацию после ремонта. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Сооружение расположено на автомобильной дороге Себеж – Томсино и обеспечивает транспортное сообщение между трассами Толкачево-Себеж-Заситино и М-9 «Балтия».

Старое мостовое сооружение находилось в предаварийном состоянии и не отвечало современным нормативным требованиям по грузоподъёмности. Благодаря нацпроекту мост капитально отремонтировали.

Подрядчик возвел металлическую гофрированную конструкцию, установил очистные сооружения, выполнил работы по устройству асфальтобетонного покрытия протяженностью 160 метров, установил защитное барьерное ограждение и нанес разметку.

Кроме того, в государственном водном реестре специалисты уточнили наименование водотока, на котором находится сооружение – это река Лосьма, поэтому мост получил новое официальное название.

На капремонт объекта было выделено порядка 104 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.

Отметим, ремонт осуществлялся в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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