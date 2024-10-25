Умер один из режиссёров сериала «Улицы разбитых фонарей»
Умер один из режиссёров сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин, сообщает РИА Новости.
Режиссёру был 71 год. Причина смерти не называется.
В фильмографии Игоря Москвитина также были такие проекты как «Агент национальной безопасности – 4», «Чёрный ворон», «Дорожный патруль – 5» и многие другие.
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