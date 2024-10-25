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Общество

Умер один из режиссёров сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер один из режиссёров сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин, сообщает РИА Новости.

Режиссёру был 71 год. Причина смерти не называется.

В фильмографии Игоря Москвитина также были такие проекты как «Агент национальной безопасности – 4», «Чёрный ворон», «Дорожный патруль – 5» и многие другие.

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