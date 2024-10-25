Что делать, если разбился ртутный градусник, рассказали псковичам в МЧС

15:45, 25 октября 2024, ПАИ

Что делать, если разбился ртутный градусник, рассказали псковичам в ГУ МЧС Псковской области.

В первую очередь из комнаты, в которой разбит градусник, нужно вывести детей и животных. Затем следует открыть в комнате окна и закрыть дверь и приступит к сбору осколков. Для этого сначала надо надеть медицинскую маску, смоченную в воде и перчатки. Осколки и части градусника можно опустить в банку с холодной водой.

Капли ртути можно собрать листом бумаги, скотчем, кисточкой или канцелярским ножом. Все использованные предметы надо поместить в ту же банку с водой. Место разлива ртути следует обработать концентрированным раствором хлорной извести, мыла и соды или марганцовки.

Банку с ртутью нельзя выкидывать в мусорный контейнер, ее нужно отвезти в специализированную организацию, где принимают и уничтожают ртутьсодержащие отходы. Информация о них размещена в открытом доступе.

Однако лучше не заниматься сбором ртути самостоятельно, а вызвать спасателей. Ещё лучше прекратить использовать в быту ртутные градусники, особенно если в семье есть дети. К тому же в аптеках давно продаются электронные аналоги.