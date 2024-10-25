Священники украли около трёх миллионов евро и потратили их на ночные клубы

16:27, 25 октября 2024, ПАИ

Священники в Греции украли около трёх миллионов евро из казны церкви и потратили деньги на ночные клубы, пишут зарубежные СМИ.

В греческом управлении по борьбе с отмыванием денег обратили внимание на подозрительные переводы, которые поступали на счета владельцев ночных клубов. Отмечается, что один из владельцев был фигурантом уголовных дел.

Крупные суммы поступали от двух высокопоставленных священнослужителей Греции. Управление по борьбе с отмыванием денег выяснило, что около трёх миллионов евро были потрачены из казны церкви на ночные клубы.

Подобные махинации священники практиковали в течение восьми лет. Сумма последнего перевода составила 50 тысяч евро.