Выставочный проект Изборского музея представили в Брянской области

16:08, 25 октября 2024, ПАИ

Выставочный проект «Время и служение Александра Михайловича Горчакова» Изборского музея-заповедника представили в музее-заповеднике Ф. И. Тютчева «Овстуг» в Брянской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставку, рассказывающую о жизни и работе выдающегося российского дипломата и государственного деятеля Александра Горчакова, организовали Изборский музей-заповедник и представительство МИД России в Пскове. В экспозиции использовались документы из архива внешней политики Российской империи и Государственного архива России. За время проведения выставку в Изборской крепости посетило более 265 тысяч человек.

Выставка, посвящённая жизни и деятельности Александра Горчакова, будет доступна для посещения в музее-заповеднике Ф. И. Тютчева «Овстуг» до конца ноября. Открытие экспозиции состоялось 19 октября, в День лицеиста.

Жители и гости Брянской области смогут увидеть уникальные документы, связанные с жизнью и работой А. М. Горчакова на благо страны, узнать отзывы о нём выдающихся современников и вспомнить знаменитые цитаты дипломата.