Фасад ещё в одном доме отремонтировали в Острове

17:03, 25 октября 2024, ПАИ

Работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного на улице Меркурьева, 14, завершили в Острове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального фонда капитального ремонта.

В ходе работ прошёл ремонт панельных швов и дальнейшая герметизация. Также был выполнен ремонт цокольной части дома, откосов и отливов.

Вместе с этим были установлены металлические решётки на продухи подвального помещения и технического этажа. По периметру здания устроены отмостки, выполнен ремонт балконных плит и в местах общего пользования установлены новые окна.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в срок, отметили в пресс-службе.