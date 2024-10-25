77-у зенитному ракетному полку присвоили наименование «гвардейский»
77-у зенитному ракетному полку присвоили почётное наименование «гвардейский». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.
Почётное наименование глава государства присвоил за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые проявил личный состав полка во время боевых действий, говорится в документе.
Указ глава государства подписал в пятницу, 25 октября.
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