Экологический слёт для молодёжи пройдёт в Пскове 8 ноября

17:16, 25 октября 2024, ПАИ

8 ноября в Пскове состоится второй экологический слёт «ПсковЭко», сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

С 14:00 до 18:00 участники смогут познакомиться с лучшими экологическими практиками региона и узнать, как вести более экологичный образ жизни. В программе предусмотрены интерактивные площадки, образовательные сессии с участием экспертов из Пскова, а также экологические мастер-классы. Кроме того, будет возможность попробовать себя в игре виртуальной реальности.

Чтобы принять участие в слёте, необходимо пройти предварительную регистрацию. В день мероприятия важно иметь с собой многоразовые кружки или термосы и надеть белые носки или обувь с белой подошвой. Участие в мероприятии бесплатное.

Слёт пройдёт в пространстве виртуальной реальности Another world по адресу Металлистов, 25а.