81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Усвятском районе
81-ю годовщину освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков отметили на Замковой горе у мемориала погибших, пишет газета «Новая жизнь».
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
На торжественном митинге, прошедшем в Усвятском доме культуры, вспомнили героев Советского Союза, уроженцев Усвятского района Виктора Бонина, Фёдора Демченко, Вилия Карпенко и Константина Будькова.
Поздравили усвятичей глава муниципалитета Дмитрий Петров и заместитель председателя комитета по управлению госимуществом правительства Псковской области Александр Можаев. Он зачитал поздравительный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. К поздравлениям также присоединился депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев и председатель Собрания депутатов Усвятского муниципального округа Виктор Бонадыченко.
Программа завершилась праздничным концертом, на котором выступили творческие коллективы Невеля и вокальная группа «Друзья».
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81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Усвятском районе