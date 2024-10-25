81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Усвятском районе

17:55, 25 октября 2024, ПАИ

81-ю годовщину освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков отметили на Замковой горе у мемориала погибших, пишет газета «Новая жизнь».



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»













На торжественном митинге, прошедшем в Усвятском доме культуры, вспомнили героев Советского Союза, уроженцев Усвятского района Виктора Бонина, Фёдора Демченко, Вилия Карпенко и Константина Будькова.

Поздравили усвятичей глава муниципалитета Дмитрий Петров и заместитель председателя комитета по управлению госимуществом правительства Псковской области Александр Можаев. Он зачитал поздравительный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. К поздравлениям также присоединился депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев и председатель Собрания депутатов Усвятского муниципального округа Виктор Бонадыченко.

Программа завершилась праздничным концертом, на котором выступили творческие коллективы Невеля и вокальная группа «Друзья».