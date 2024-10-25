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Общество

Ход строительства нового военного госпиталя проконтролировал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку нового корпуса псковского филиала 442-го военного клинического госпиталя Минобороны. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Осмотрел помещения, где в дальнейшем расположатся приёмное отделение, хирургия и палаты. Ёмкость корпуса составит 100 коек», – отметил губернатор.

Работы идут динамично, необходимое оборудование уже заказано, вопросы с материалами решаются в рабочем порядке, подчеркнул Михаил Ведерников.

До конца года планируется обустроить наружные сети, выполнить отделку фасада здания, провести кровельные работы с водоотведением и поставить здание под отопление. Сдача объекта запланирована на вторую половину следующего года, заключил глава региона.

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