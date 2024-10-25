Сбивший девочку в Стругах Красных водитель заплатил компенсацию за моральный ущерб
С водителя автомобиля, сбившего девочку в Стругах Красных, взыскали компенсацию морального вреда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Установлено, что в марте 2024 года у дома № 4 на улице Жертв Революции водитель на автомобиле сбил пешехода – 14-летнюю девочку.
Причинённые телесные повреждения девочке не нанесли вреда здоровью. В результате ДТП пострадавшая испытала сильный стресс и душевные страдания.
Прокуратура Стругокрасненского района направила в суд иск о компенсации морального вреда. Требования прокурора района суд удовлетворил. С виновника ДТП взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребёнка в размере 30 тысяч рублей.
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