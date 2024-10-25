Псковская библиотека «Радуга» победила в межрегиональном конкурсе

17:49, 25 октября 2024, ПАИ

Детская экологическая библиотека «Радуга» победила в межрегиональном профессиональном конкурсе «Exprofesso (со знанием дела)», сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Всего в конкурсе участвовали 52 библиотеки из 19 регионов России. Победу псковской библиотеке принёс её проект «Полка» в номинации «Продвижение книги и чтения».

«Полка» – это подборка литературы для молодёжи, созданная одним из современных писателей. В начале каждого месяца на «полке» появляется новый автор и рекомендации к чтению, а в конце месяца организовывается онлайн-встреча с ним. Молодые читатели знакомятся с творчеством современных писателей и их выбором книг для чтения.

Благодаря этому проекту количество читателей-подростков увеличилось на 8%, а выданных книг – на 16%, отметил глава города.

Борис Елкин поздравил библиотеку с победой и пожелал успехов в продолжении проекта в следующем году.

Напомним, что псковская библиотека «Радуга» занимала второе место среди городских библиотек всей России. Кроме того, после модернизации у библиотеки увеличился приток читателей.