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Волонтёры привели в порядок воинское захоронение в Пыталовском округе

Специалисты Молодёжного центра совместно с волонтёрами из Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа привели в порядок захоронения офицеров 6-й железнодорожной бригады подполковника В. И. Штафетова, майора С. П. Щеглакова, капитана Советской Армии Н. В. Говорова, а также благоустроили могилу О. П. Константиновой. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Волонтёры привели в порядок воинское захоронение в Пыталовском округе. Фото: «Наша жизнь»

Волонтёры вычистили территории самих захоронений и вокруг них от мусора, растительности и листвы. Подобные акции они проводят несколько раз в год, чтобы поддерживать в чистоте и порядке места, где покоятся наши герои.

Как отметила специалист центра Алла Бирюлева, такие мероприятия позволяют нашему поколению помнить подвиг героев Великой Отечественной войны.

«Очень важно сохранить историческую правду о преступлениях нацистов в отношении мирных советских граждан в годы войны на оккупированной территории, показать через эту призму, что действия Красной армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения. Это дань уважения погибшим героям за свободу и мирное небо над головой», – поделилась Алла Бирюлева.

Также специалисты Молодёжного центра и студенты Пыталовского филиала ОМК помогли с уборкой большой территории около храма Николая Чудотворцы в Пыталово. Участвовал в уборке и сам настоятель церкви отец Сергий. Активисты за короткое время убрали листву и мусор, набрав целую телегу.

В завершение мероприятия настоятель храма поблагодарил ребят и специалистов за помощь.

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