Отделение воздушно-силовой атлетики откроют на базе спортшколы «Олимп» в Пскове

19:33, 25 октября 2024, ПАИ

В Пскове на базе спортивной школы «Олимп» будет открыто отделение воздушно-силовой атлетики, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

«Дети получат возможность бесплатно проходить спортивную подготовку по виду спорта «воздушно-силовая атлетика», в том числе по дисциплине «воркаут». В ближайшее время будут закуплены инвентарь и оборудование, необходимые для тренировок», – говорится в сообщении.

Набор в группы воздушно-силовой атлетики начнется уже в декабре, а занятия – с начала нового года.

Напомним, в августе было аккредитовано региональное отделение ОФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики в России» по Псковской области. Теперь появилась возможность проводить официальные соревнования с присвоением спортивных разрядов.