Отделение воздушно-силовой атлетики откроют на базе спортшколы «Олимп» в Пскове
В Пскове на базе спортивной школы «Олимп» будет открыто отделение воздушно-силовой атлетики, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
«Дети получат возможность бесплатно проходить спортивную подготовку по виду спорта «воздушно-силовая атлетика», в том числе по дисциплине «воркаут». В ближайшее время будут закуплены инвентарь и оборудование, необходимые для тренировок», – говорится в сообщении.
Набор в группы воздушно-силовой атлетики начнется уже в декабре, а занятия – с начала нового года.
Напомним, в августе было аккредитовано региональное отделение ОФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики в России» по Псковской области. Теперь появилась возможность проводить официальные соревнования с присвоением спортивных разрядов.
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