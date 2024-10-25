Встреча с кинологами Псковской таможни прошла в ПсковГУ

20:27, 25 октября 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете прошла встреча студентов с представителями кинологического отдела Псковской таможни. Открытый диалог был приурочен к празднованию профессионального праздника – Дня таможенника. Модератором встречи выступил старший преподаватель кафедры экономики, финансов и финансового права Алексей Николаев, сообщили ПАИ в вузе.

Студенты познакомились с заместителем начальника кинологического отдела Александром Шабаровым и его коллегой, старшим государственным таможенным инспектором Анастасией Гринченко. Сотрудников сопровождали служебные собаки Ричард и Иннокентий.

Спикеры рассказали о том, как четвероногие друзья попадают на таможенную службу, как проходит их обучение и какие породы преобладают среди служебных собак. Ричард продемонстрировал свои навыки поиска наркотических средств. Отвечая на вопрос студентов о том, почему собака находится в отличном настроении, Александр Шабаров отметил, что настроение животных зависит от владельца. «Для собак важны эмоции. Они чувствуют радость, гнев и даже страх», – объяснил представитель таможни.

Пёс Иннокентий, или Кеша, благодаря своим профессиональным умениям обнаружил сумку с запрещенными веществами на имитируемом контрольно-пропускном пункте. После беседы ребята ближе познакомились с Кешей и Ричардом. Кроме того, они задали спикерам вопросы о работе и быте служебных собак, которые находятся рядом со своими напарниками 24/7.

Добавим, мероприятие состоялось в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.