Встреча с кинологами Псковской таможни прошла в ПсковГУ
В Псковском государственном университете прошла встреча студентов с представителями кинологического отдела Псковской таможни. Открытый диалог был приурочен к празднованию профессионального праздника – Дня таможенника. Модератором встречи выступил старший преподаватель кафедры экономики, финансов и финансового права Алексей Николаев, сообщили ПАИ в вузе.
Студенты познакомились с заместителем начальника кинологического отдела Александром Шабаровым и его коллегой, старшим государственным таможенным инспектором Анастасией Гринченко. Сотрудников сопровождали служебные собаки Ричард и Иннокентий.
Спикеры рассказали о том, как четвероногие друзья попадают на таможенную службу, как проходит их обучение и какие породы преобладают среди служебных собак. Ричард продемонстрировал свои навыки поиска наркотических средств. Отвечая на вопрос студентов о том, почему собака находится в отличном настроении, Александр Шабаров отметил, что настроение животных зависит от владельца. «Для собак важны эмоции. Они чувствуют радость, гнев и даже страх», – объяснил представитель таможни.
Пёс Иннокентий, или Кеша, благодаря своим профессиональным умениям обнаружил сумку с запрещенными веществами на имитируемом контрольно-пропускном пункте. После беседы ребята ближе познакомились с Кешей и Ричардом. Кроме того, они задали спикерам вопросы о работе и быте служебных собак, которые находятся рядом со своими напарниками 24/7.
Добавим, мероприятие состоялось в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.
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