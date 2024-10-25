Пожарные ликвидировали возгорание квартиры на Рижском проспекте в Пскове
В Пскове в квартире многоквартирного жилого дома на Рижском проспекте сегодня, 25 октября, произошёл пожар. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние квартиры. Эвакуированы три человека.
Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание в розетке. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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