Михаил Ведерников проконтролировал ход работ на территории Псково-Печерского монастыря
Во время рабочего выезда в Печоры губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход работ у Псково-Печерского монастыря. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
«Строительство идёт полным ходом. Слава богу, нам удалось найти возможности для такого масштабного обновления монастыря. Сделаем всё необходимое, чтобы задуманное было воплощено с должным качеством», – отметил губернатор.
Отметим, работы по благоустройству Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря продолжаются в Печорах. Крупномасштабный проект сохранения памятников ансамбля Псково-Печерского монастыря, который реализуется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)», включает 17 объектов культурного наследия XVI–XIX веков.
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Михаил Ведерников проконтролировал ход работ на территории Псково-Печерского монастыря
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