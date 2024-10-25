Михаил Ведерников проконтролировал ход работ на территории Псково-Печерского монастыря

22:15, 25 октября 2024, ПАИ

Во время рабочего выезда в Печоры губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход работ у Псково-Печерского монастыря. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Строительство идёт полным ходом. Слава богу, нам удалось найти возможности для такого масштабного обновления монастыря. Сделаем всё необходимое, чтобы задуманное было воплощено с должным качеством», – отметил губернатор.

Отметим, работы по благоустройству Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря продолжаются в Печорах. Крупномасштабный проект сохранения памятников ансамбля Псково-Печерского монастыря, который реализуется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)», включает 17 объектов культурного наследия XVI–XIX веков.