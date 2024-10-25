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Развитие Новоржевского муниципального округа обсудил Михаил Ведерников с Любовью Трифоновой

Развитие Новоржевского муниципального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой муниципалитета Любовью Трифоновой в ходе рабочего совещания в правительстве Псковской области. В частности, темами обсуждения стали результаты нацпроектов, реализуемых на территории муниципалитета, ремонт образовательных учреждений и дорог, реконструкция Выборского дома культуры. Видео встречи размещено в телеграм-канале главы региона.

«Муниципальное образование полностью погрузилось в реализацию национальных проектов в рамках тех возможностей, которые у нас были в 2024 году. Мы осуществили капитальный ремонт детской школы искусств. В рамках данного ремонта были полностью выполнены работы по замене крыши, системы отопления, а также сделан косметический ремонт помещений. Общий объём финансирования составил 4 миллиона 353 тысячи рублей плюс наше софинансирование, за счёт которого получилось осуществить косметический ремонт. Все работы завершены. Хочу отметить, все работы в рамках нацпроектов и программы «Формирование комфортной городской среды» мы реализовали в сроки. Все средства освоены полностью. Также в рамках национального проекта «Образование» в Вехнянской начальной школе проведён косметический ремонт: в спортзале заменены окна и двери, перенесено некоторое спортивное оборудование, что позволило улучшить условия для занятия физической культурой и спортом в школе», – отметила Любовь Трифонова.

По словам главы округа, в этом году полностью подготовлены проектно-сметная документация и остальные необходимые документы для проведения капремонта двух зданий Новоржевской средней школы. Заявка в комитет была направлена. Общая стоимость предлагаемых ремонтных работ 123 миллиона 263 тысячи рублей.

Также Наталья Трифонова рассказала о реализации федеральной программы «Формирование городской комфортной среды».

«В рамках программы ФГКС на территории Новоржева был благоустроен сквер – новая общественная территория. Был проведён первый этап работ, на следующий год планируется второй этап благоустройства Екатерининский площади. На ней находится памятник Екатерине – наша визитная карточка. Считаем своим долгом эту территорию облагородить. Вместе с тем мы продолжаем работы и в других пространствах, которые были благоустроены ранее. Так, в сквере Памяти, который ранее был благоустроен по ФГКС, мы открыли 11 памятных стел в честь погибших земляков. Кроме того, по итогам прямой линии с вами в прошлом году нам были выделены средства на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию Выборского дома культуры. В настоящее время ведутся серьёзные работы по подготовке проектно-сметной документации», – сказала глава муниципалитета.

Значимым событием для Новоржева Любовь Трифонова назвала ввод в эксплуатацию нового ФОКОТа. По её словам, объект пользуется популярностью: на его территории проводятся спортивно-массовые мероприятия, объект привлекает жителей и молодёжь.

Ещё одной темой обсуждения стало развитие дорожно-транспортной сети в Новоржевском округе. «Объединив все финансовые возможности, мы поставили в приоритет асфальтирование дорог, не только городских, но в том числе и сельских. За год заасфальтировали пять участков дорог, из которых две – сельские, протяжённость этих дорог составила более пятидесяти процентов», – отметила Наталья Трифонова.

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