Ещё с шестью погибшими на СВО военнослужащими простились в Псковской области
Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинских задач в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
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Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова
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Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова
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Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова
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Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова
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Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова
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Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова
В Псковской области простились с майором Сергеем Гавриловым, старшиной Алексеем Андреевым, гвардии рядовым Юрием Владимировым, рядовым Ярославом Биркадзе, рядовым Владиславом Трейбергом, рядовым Сергеем Яковлевым.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь окажем», – пообещал губернатор.
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