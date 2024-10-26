Ещё с шестью погибшими на СВО военнослужащими простились в Псковской области

00:38, 26 октября 2024, ПАИ

Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинских задач в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова











В Псковской области простились с майором Сергеем Гавриловым, старшиной Алексеем Андреевым, гвардии рядовым Юрием Владимировым, рядовым Ярославом Биркадзе, рядовым Владиславом Трейбергом, рядовым Сергеем Яковлевым.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь окажем», – пообещал губернатор.