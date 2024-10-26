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Общество

В Псковской области прошёл отборочный тур фестиваля экологической культуры и искусства «Тебе вручаются крылья»

В Печорском муниципальном округе состоялся отборочный тур первого открытого фестиваля экологической культуры и искусства «Тебе вручаются крылья» в пятницу, 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псковской области прошёл отборочный тур фестиваля экологической культуры и искусства «Тебе вручаются крылья». Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Прослушивание талантливых детей региона прошли на базе Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В фестивале приняли участие 17 воспитанников разных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет.

Воспитатели оказывают ребятам всестороннюю поддержку, чтобы те могли успешно выступить на фестивале.

«Наша главная цель – обеспечить каждому выпускнику нашего учреждения достойное воспитание и образование, чтобы он мог уверенно идти по жизни. К каждому ребёнку нужен индивидуальный подход. Кто, как не воспитатель, может помочь и дать совет? У каждого воспитателя есть всё необходимое для этого. Он и мама, которая помогает и направляет, и учитель, который помогает с уроками и с выбором будущей профессии. Мы вместе с ребятами делаем поделки и участвуем в конкурсах», – рассказала Елена Кочеткова, воспитатель и педагог-организатор Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

В конце октября юные жители Пскова станут участниками финального этапа, а 30 октября победители и участники фестиваля отправятся на гала-концерт в Санкт-Петербург.

Организаторами фестиваля выступают «Волонтёры» – клубное формирование КДЦ «Московский», а также издательство «Слово Настоящих» при поддержке комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Цель фестиваля – привлечь внимание к экологическим проблемам, содействовать устойчивому развитию и заботе об окружающей среде, а также вовлечь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социально значимые инициативы.

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