Топить баню советует сегодня народный календарь
Праздник в честь чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечают православные россияне сегодня, 26 октября, пишет calend.ru. Икону именуют также Вратарницей или Привратницей.
На Руси этой иконе молились об утешении в горе и избавлении от разных бытовых неурядиц. В молитвах также просили об умножении плодородия земли и о защите от пожаров.
В этот день люди обычно устраивали банное обиходье. Баню жарко топили, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных эпилепсией. Считалось, что лечебный травяной дух может избавить их от болезни.
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