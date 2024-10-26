Топить баню советует сегодня народный календарь

11:00, 26 октября 2024, ПАИ

Праздник в честь чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы отмечают православные россияне сегодня, 26 октября, пишет calend.ru. Икону именуют также Вратарницей или Привратницей.

На Руси этой иконе молились об утешении в горе и избавлении от разных бытовых неурядиц. В молитвах также просили об умножении плодородия земли и о защите от пожаров.

В этот день люди обычно устраивали банное обиходье. Баню жарко топили, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных эпилепсией. Считалось, что лечебный травяной дух может избавить их от болезни.