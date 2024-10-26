Дожди накроют Псковскую область ночью 27 октября

13:58, 26 октября 2024, ПАИ

Облачная, днем с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов пройдут небольшие дожди, днем существенных осадков не ожидается.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем ожидается от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет высоким.