Дожди накроют Псковскую область ночью 27 октября
Облачная, днем с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 27 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью в большинстве районов пройдут небольшие дожди, днем существенных осадков не ожидается.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем ожидается от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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