Пьяный мопедист протаранил автомобиль в Великих Луках
Водитель мопеда протаранил автомобиль Renault Megane, припаркованный у дома № 92 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водителю мопеда помощь оказана на месте. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работали бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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