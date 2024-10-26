Пьяный мопедист протаранил автомобиль в Великих Луках

12:17, 26 октября 2024, ПАИ

Водитель мопеда протаранил автомобиль Renault Megane, припаркованный у дома № 92 на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водителю мопеда помощь оказана на месте. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работали бригада скорой помощи, ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.