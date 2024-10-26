Замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов принимает участие в запуске завода «Севкабель» в Пскове

12:44, 26 октября 2024, ПАИ

Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов посещают площадку предприятия ООО «СКТ Групп». Сегодня здесь запустится производство в рамках проекта «Севкабель», передаёт корреспондент ПАИ.

Они осмотрели материалы для изготовления кабельной продукции, сварочные комплексы, трубный цех, линии непрерывной вулканизации, новый комплекс поливинилхлоридных пластикатов и другие производственные площадки.

Добавим, что торжественный запуск производства приурочен к 145-летию первого кабельного завода и возрождению производства компании «Севкабель» на территории Псковской области в составе АО «Акрон Холдинг».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Напомним, что с 2021 года АО «Акрон Холдинг» на площадке ООО «СКТ Групп» реализует в Пскове инвестиционный проект увеличения объёмов и расширения номенклатуры выпускаемой продукции за счёт релокации производственных мощностей завода «Севкабель» из Санкт-Петербурга.