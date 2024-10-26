Масштабные соревнования по самбо проходят в Пскове
Соревнования по самбо проводят в спорткомплексе «Олимп» в Пскове сегодня, 26 октября. Участие в соревнования принимают около 500 спортсменов разных возрастов и весовых категорий, передает корреспондент ПАИ.
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Фото: Светлана Воронецкая
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Фото: Светлана Воронецкая
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Фото: Светлана Воронецкая
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Фото: Светлана Воронецкая
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Фото: Светлана Воронецкая
Во время церемонии открытия почетные гости пожелали всем спортсменам ярких схваток и честных побед.
Со словами напутствия на церемонии открытия сегодня выступили руководитель комитета по спорту и делам молодежи администрации города Пскова Сергей Бухаров, руководитель филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев, председатель регионального отделения общественной организации «Боевое братство» Александр Кривотулов, кавалер двух орденов Мужества, заместитель председателя ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин, председатель федерации самбо в Псковской области Дмитрий Алекминский и руководитель клуба единоборств «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров.
Организаторами соревнований выступили Федерация самбо Псковской области, клуб «Отечество – Псковская область» при поддержке «Единой России» (партийный проект «Zа самбо»).
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