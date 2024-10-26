Михаил Ведерников: Мы делаем всё, чтобы инвесторам было комфортно у нас в регионе

15:37, 26 октября 2024, ПАИ

В Псковской области очень внимательно относятся к инвесторам, заявил в ходе общения с журналистами губернатор Михаил Ведерников по итогам запуска производства в рамках проекта «Севкабель».

«Мы к инвесторам относимся очень внимательно, мы с ними работаем, находимся в постоянном контакте и делаем всё для того, чтобы им было комфортно, и они могли получать максимальные меры поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровне», – подчеркнул глава региона.

Очень приятно, что Псков стал центром кабельной промышленности, добавил он.

«Здесь производится достаточно большое количество продукции, которая востребована практически во всех стратегических отраслях нашей экономики. Поэтому мы будем делать всё, чтобы поддерживать производство, чтобы предприятие развивалось, появлялось больше рабочих мест и выпускалось больше продукции», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что с 2021 года АО «Акрон Холдинг» на площадке ООО «СКТ Групп» реализует в Пскове инвестиционный проект по увеличению объемов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции за счет релокации производственных мощностей завода «Севкабель» из Санкт-Петербурга.