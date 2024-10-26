Какие заболевания могут обостриться осенью, рассказал врач

16:39, 26 октября 2024, ПАИ

Какие заболевания могут обостриться осенью, рассказал врач-физиотерапевт Евгений Лихачев, пишет РИА Новости.

В осенний период из-за изменений влажности, температура и длительности светового дня могут обостриться заболевания ревматоидного характера, хронические заболевания суставов, заболевания, связанные с понижением иммунитета, отметил врач.

При этом сезонная смена одежды и обуви также влияют на обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это связано с тем, что нагрузка на суставы меняется из-за тяжести вещей.

«Не стоит забывать про стресс, который сопровождает человека после отпуска и начале работы/учебы, смене погоды. Стресс понижает общий иммунитет и провоцирует возникновение инфекционных заболеваний», – добавил Евгений Лихачев.