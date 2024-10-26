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Экономика

Павел Морозов: После запуска «Севкабеля» Псков можно считать сердцем кабельной промышленности России

После запуска производства в рамках проекта «Севкабель» Псков можно считать сердцем кабельной промышленности России, заявил гендиректор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

Фото: ПАИ

«Это поистине для нас уникальный опыт. Для нас это глобальный и серьёзный проект, я бы сказал, не только в масштабах нашего холдинга, в масштабах Псковской области, но и в масштабах России. С запуском этого предприятия, по сути, Псков становится сердцем кабельной промышленности России», – отметил Павел Морозов.

Он также выразил слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и Министерству промышленности и торговли России за помощь и поддержку.

«Конечно же, нам комфортно работать в Псковской области, нам комфортно взаимодействовать с действующей властью. Мы всегда можем рассчитывать на поддержку. Когда мы принимали решение о запуске предприятия, мы действительно в короткие сроки перевезли предприятие из Санкт-Петербурга, смонтировали и запустили. И очень этим довольны», – заключил Павел Морозов.

Напомним, что с 2021 года АО «Акрон Холдинг» на площадке ООО «СКТ Групп» реализует в Пскове инвестиционный проект увеличения объёмов и расширения номенклатуры выпускаемой продукции за счёт релокации производственных мощностей завода «Севкабель» из Санкт-Петербурга.

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