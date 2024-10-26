Новое оборудование для реабилитации поступило в Псковский госпиталь ветеранов войн

15:18, 26 октября 2024, ПАИ

В Псковский госпиталь для ветеранов войн продолжает поступать новое оборудование для реабилитации. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В госпиталь поступил двигательный аппарат для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «Орторент-плечо».

Это механотерапевтический двигательный прибор для продолжительной пассивной мобилизации сустава плеча. Он показан для лечения большинства повреждений, послеоперационных состояний и заболеваний плечевого сустава.

Тренажер используется для профилактики отрицательного влияния иммобилизации, быстрого восстановления безболезненных движений в суставе.