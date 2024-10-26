Новое оборудование для реабилитации поступило в Псковский госпиталь ветеранов войн
В Псковский госпиталь для ветеранов войн продолжает поступать новое оборудование для реабилитации. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
В госпиталь поступил двигательный аппарат для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «Орторент-плечо».
Это механотерапевтический двигательный прибор для продолжительной пассивной мобилизации сустава плеча. Он показан для лечения большинства повреждений, послеоперационных состояний и заболеваний плечевого сустава.
Тренажер используется для профилактики отрицательного влияния иммобилизации, быстрого восстановления безболезненных движений в суставе.
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