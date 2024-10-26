Участок дороги Плюхново – Кудряницы ремонтируют в Куньинском районе
Стартовали работы по ремонту километрового участка автодороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе, пишет газета «Пламя».
Новый асфальт укладывается на участке км 3+600 – км 4+600.
Работы выполняет подрядная организация ООО «Реал».
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