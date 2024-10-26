Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16:26, 26 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Низкий поклон старшему поколению за беспримерный военный и трудовой подвиг, восстановление хозяйства района и светлое будущее, подаренное этой земле», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона также пожелал жителям мирного неба и крепкого здоровья, а всему муниципалитету – благополучия и процветания.