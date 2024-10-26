Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Губернатор Псковской области поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
«Низкий поклон старшему поколению за беспримерный военный и трудовой подвиг, восстановление хозяйства района и светлое будущее, подаренное этой земле», – написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона также пожелал жителям мирного неба и крепкого здоровья, а всему муниципалитету – благополучия и процветания.
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Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
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