Два человека пострадали в ДТП в Гдове

16:57, 26 октября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на препятствие на улице Карла Маркса в Гдове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие спасатели деблокировали двоих пострадавших и передали медикам для госпитализации в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.