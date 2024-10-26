Два человека пострадали в ДТП в Гдове
Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на препятствие на улице Карла Маркса в Гдове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие спасатели деблокировали двоих пострадавших и передали медикам для госпитализации в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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