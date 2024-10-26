Часть улицы Максима Горького в Пскове перекроют из-за аварии инженерных сетях
Часть улицы Максима Горького в Пскове перекроют из-за аварийной ситуации, возникшей во время работ на инженерных сетях хозяйственно-бытовой канализации. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
С 28 октября по 7 ноября будет закрыта одна полоса движения на улице Максима Горького в районе дома №12 при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Пароменской.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 октября 2024
Михаил Ведерников поздравил жителей Усвятского района с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
26 октября 2024
Установленную в Псковском музее-заповеднике колбу для советских монет почти заполнили