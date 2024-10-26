Два человека пострадали из-за опрокидывания автомобиля в Гдовском районе

17:56, 26 октября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием у деревни Кятицы на 83-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два человека. Один из них госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.